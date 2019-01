Lega: 1 anno e 8 mesi per ex tesoriere Belsito

L'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito è stato condannato a un anno e 8 mesi nel processo di appello in cui era accusato di appropriazione indebita. La pena è stata ridotta rispetto al primo grado, quando gli erano stati inflitti 2 anni e 6 mesi. I giudici hanno in parte prescritto alcune delle accuse nei suoi confronti e per altre è stato assolto.

