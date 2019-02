Le ricerche in mare dei tre giovani di Acireale travolti da un'onda 

Proseguono le ricerche dei tre giovani dispersi di Acireale, travolti ieri pomeriggio mentre erano a bordo della loro vettura. Recuperati un paraurti, una scarpa, una felpa e un portafogli. Secondo una prima ricostruzione i tre erano nella loro Fiat Panda, a "Santa Maria la Scala", porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, quando un'onda anomala li avrebbe trascinati in acqua.

Le operazioni, con l'intervento di Guardia costiera, vigili del fuoco e forze dell'ordine, sono continuate per tutta la notte e non si sono fermate ritrovare i giovani di Acireale Enrico Cordella, di 22 anni, Margherita Quattrocchi, di 21, e Lorenzo D'Agata, di 27, forse recatisi lì per assistere allo spettacolo della furia del mare.

