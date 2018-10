Anziano uccide la moglie malata e si getta dal balcone nel Parmense

Omicidio-suicidio nel Parmense. Secondo una prima ricostruzione un pensionato ha ucciso la moglie con un colpo di arma da fuoco, per poi togliersi la vita gettandosi dal quarto piano dello stabile, a Langhirano (Parma) dove viveva la coppia diultraottantenni. La donna soffriva di Alzheimer. Sul posto i carabinieri e il pm di turno. In corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

