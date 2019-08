Ladro di pesto di pistacchio sorpreso con 63 barattoli nel Palermitano

Agf Barattolo di pistacchio

I carabinieri della stazione di Resuttana Colli, nel Palermitano, hanno arrestato per il reato di furto aggravato, T. A., nato in Bulgaria, 25 anni, residente a Palermo. I carabinieri, allertati dall'addetto alla vigilanza hanno accertato che il giovane aveva rubato 63 barattoli di "pesto di pistacchio" dall'esercizio commerciale "Auchan" di via G. Lanza di Scalea, occultandoli in una borsa che aveva a tracolla. La refurtiva del valore di 265 euro circa è stata restituita al legittimo proprietario. Dopo l'arresto ai domiciliari, il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo.

