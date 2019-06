Arrestati alla Stazione Termini due ladri seriali di valigie

VINCENZO PINTO / AFP

Sono due algerini i ladri 'seriali' arrestati dagli agenti della Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento di Polizia ferroviaria per il Lazio in servizio alla Stazione Termini. I due, rispettivamente di 42 e 35 anni, si aggiravano all'interno dello scalo ferroviario adocchiando le valigie dei viaggiatori. Da lì a poco sono entrati in azione individuando come possibile vittima un cittadino orientale che, con diversi bagagli al seguito, era in attesa del treno: approfittando della ressa di viaggiatori, con mossa fulminea gli hanno sottratto una valigia e, confondendosi tra i passeggeri, si sono allontanati in direzioni diverse. Ma mentre il primo è riuscito a far perdere le proprie tracce, il secondo è stato seguito a bordo del diretto Leonardo Express in partenza per Fiumicino e arrestato una volta giunto sceso in aeroporto.

Nel frattempo la Sala operativa compartimentale, grazie alle immagini registrate nel sistema di videosorveglianza di Roma Termini, è riuscita ad individuare il complice, fermato poco dopo e trovato in possesso di altra refurtiva: vestito in modo elegante ed assolutamente insospettabile si era impossessato del trolley di un altro turista straniero, in partenza per Firenze.

