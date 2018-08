Ladri in fuga da carabinieri finiscono in villa di Berlusconi

Per cercare di nascondersi dai carabinieri hanno scavalcato la recinzione della villa di Silvio Berlusconi a Casatenovo, mentre ex premier e la compagna erano in casa. La notizia viene riportata dal quotidiano "Il Giorno". L'episodio risale a una sera di inizio mese, quando alcuni topi di appartamento, dopo aver svaligiato un'abitazione della zona, mentre scappavano braccati dai carabinieri, per assicurarsi una via di scampo, hanno scavalcato l'alto muro di cinta della dimora di via San Gaetano di Rogoredo, acquistata e completamente ristrutturata di recente dall'ex premier per donarla alla sua compagna Francesca Pascale e trasformarla nel loro nido in mezzo al verde e alla tranquillità della Brianza. È scattato il sofisticato e sensibile sistema di allarme, allertare i vigilantes e mobilitare in forze i militari della compagnia di Merate.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it