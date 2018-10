La polizia ha sgomberato il centro sociale Officina di Milano

La Polizia di Stato, a Milano, dalle prime ore della mattina, sta eseguendo lo sgombero dell'immobile occupato nell'aprile scorso da appartenenti alle realtà anarchiche riconducibili all'Autonomia Diffusa, "Officina Occupata". Lo sgombero, disposto dal Questore Marcello Cardona, è stato programmato in base al decreto di sequestro preventivo emesso dall'Autorità Giudiziaria "per l'inagibilita'" dei locali. Il Servizio - si legge in una nota - è stato svolto anche allo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica teso a porre fine ad una situazione di illegalità".

