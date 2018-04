Un killer sta seminando il terrore nella provincia di Brescia. Cosa sappiamo

Un killer sta seminando il terrore nella provincia di Brescia. Secondo Brescia Oggi si tratta di Cosimo Balsamo, 62 anni: ha ucciso questa mattina un imprenditore in un capannone per l'allestimento di veicoli industriali e dopo poche ore, durante la fuga, ha colpito a morte un altro uomo. Ecco cosa sappiamo finora:

- Questa mattina Balsamo è entrato nello stabilimento della S.G.A. di Flero, un'azienda che commercia veicoli industriali, e ha chiesto di parlare con uno dei proprietari, Elio Pellizzari. Non appena questi lo ha raggointo, ha sparato con un fucile contro di lui e contro un'altra persona, rimasta ferita. Poi è fuggito su un Suv nero.

- I carabinieri hanno scoperto chi è grazie alla targa dell'auto con cui è arrivati e fuggito, ripresa dalle telecamere di sicurezza dell'azienda. Cosimo Balsamo era stato condannato in via definitiva nel 2013 a sette anni e 4 mesi per associazione a delinquere, furto e ricettazione. Sempre secondo Brescia Oggi faceva parte della banda dei tir che nei primi anni del 2000 aveva derubato aziende di trasporto di metalli in tutto il Nord Italia. Il 9 gennaio scorso aveva protestato salendo sulla tettoia del Tribunale di Brescia e minacciando di suicidarsi contro la confisca dei propri beni. Le forze dell’ordine l’avevano convinto a desistere. Prima di sparare a Pellizzari gli ha urlato: "mi avete rovinato".

- Raggiunta Carpeneda di Vobarno, a circa 40 chilometri di distanza, ha ucciso James Nolli, 63 anni, coimputato di Balsamo nel processo per la banda dei Tir. Anche la terza persona, rimasta ferita nel capannone di Flero, era stata coinvolta nel processo.

