L'Italia si spopola, dice l'Istat. Nel 2018 persi 124 mila residenti e -4% di nascite

Al 31 dicembre 2018 la popolazione residente in Italia è inferiore di oltre 124 mila unità rispetto all’anno precedente. Lo rivela l'Istat sottolineando che si tratta del quarto anno consecutivo di diminuzione: dal 2015 sono oltre 400 mila i residenti in meno, un ammontare superiore agli abitanti del settimo comune più popoloso d’Italia. Record negativo per le nascite che hanno toccato il livello più basso dall’Unità d’Italia.

Il calo è in atto dal 2008. La diminuzione nel 2018 è di 18 mila unità, -4% rispetto al 2017. Già a partire dal 2015 il numero di nascite è sceso sotto il mezzo milione e nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe per nascita solo 439.747 bambini.

