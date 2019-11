Iraq, Di Maio: oggi pomeriggio rientrano i nostri militari feriti

MAURO UJETTO / NURPHOTO Luigi Di Maio

"Oggi pomeriggio rientreranno i militari italiani feriti nell'attentato in Iraq, rivendicato da Daesh. Esprimo la mia personale vicinanza e quella del governo a tutti i militari coinvolti nell'attentato e a tutti gli uomini e donne in uniforme che all'estero rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, aggiungendo che sarà presente col ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, all'arrivo dei militari a Ciampino.

