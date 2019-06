Per evitare un disabile in bici finisce in un fosso e muore

Ha urtato la bici su cui pedalava un disabile e per evitare di travolgerlo ha sterzato ed è finito in un fosso. L'automobilista di 79 anni è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto alle otto di mattina del 6 giugno lungo la provinciale che da Porana conduce a Pizzale, nel pavese. La polizia stradale di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi di legge, ha ricostruito la dinamica. Fortunatamente il disabile di 61 anni, residente a Pinarolo Po e in sella a una bici speciale, non ha riportato gravi ferite. I sanitari del 118 lo hanno portato all'ospedale di Voghera. La Procura ha aperto un fascicolo per verificare le responsabilità dell'incidente.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.