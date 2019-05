C'è stata una sparatoria con una banda di rapinatori a Gallarate

Gaetano Lo Porto / AGF Un elicottero dei carabinieri

Mattina da far west alla periferia di gallarate, dove una banda è stata intercettata da una pattuglia della polizia poco prima di entrare in azione. I banditi, che erano a bordo di un furgone bianco e di una potente Audi RS6, avevano già indosso i passamontagna quando, intorno alle 9,30, gli agenti li hanno sorpresi in una zona ai margini dell'abitato. Scoperti, si sono dati alla fuga, inseguiti prima dai poliziotti, che hanno sparato in aria e alle gomme, senza però colpire i veicoli, poi anche da gazzelle dei carabinieri e da un elicottero. Abbandonato il furgone, i banditi sono saliti tutti a bordo dell'Audi e hanno fatto perdere le proprie tracce.

