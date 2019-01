Fuggono all'alt e si schiantano, 4 morti nel Casertano

Alessandro Serrano' / AGF Polizia stradale

Non si sono fermati all'alt intimato da una pattuglia della polizia in servizio lungo la strada statale Telesina ed è scattato un inseguimento che si è concluso tragicamente.

Quattro persone sono morte nei pressi dell'uscita di Alvignano, in provincia di Caserta. Erano tutte a bordo di una Skoda intercettata da una pattuglia del commissariato di Telese Terme. Dopo una ventina di chilometri, l'auto è uscita di strada e quattro delle cinque persone a bordo sono decedute.

La polizia indaga per identificarle quattro vittime, che si ritiene possano essere dei topi di appartamento che agivano tra Benevento e Avellino.

I cinque nella Skoda hanno cercato di seminare l'auto della polizia che li inseguiva da Telese Terme e per sorpassare un'altra vettura si sono spostati sulla corsia opposta della statale Telesina, proprio mentre sopraggiungeva un tir. Sono riusciti a evitare l'impatto, ma la loro auto è finita in una scarpata. Due sono stati sbalzati dalla vettura e altri due corpi sono rimasti incastrati tra le lamiere.

Lievemente feriti anche i due agenti della squadra volante che hanno subito allertato i soccorsi.

Una Skoda station wagon era stata avvistata nei giorni scorsi tra le province di Avellino e di Benevento e ogni volta quella presenza collegata a un furto in appartamento.

Da giorni la Polizia di Benevento era sulle tracce di quell'auto e quando nel pomeriggio è stata segnalata in uscita da Benevento, gli agenti della squadra volante hanno fatto scattare il piano di inseguimento. L'auto sospetta è stata segnalata lungo la statale Telesina e una pattuglia del commissariato di Telese Terme l'ha 'agganciata', intimando l'alt alle cinque persone che erano a bordo. La station wagon non si è fermata, anzi. L'uomo alla guida ha spinto sull'acceleratore avviando una corsa folle lungo una strada più volte teatro di incidenti mortali.

L'inseguimento sul filo dei 160 chilometri orari, in tratti dove ci sono autovelox che impongono di non superare i 50 chilometri orari si è concluso a poche centinaia di metri dallo svincolo di Alvignano, in provincia di Caserta, dove l'auto ha sbandato, è finita sulla corsia opposta urtando il guardraill e capovolgendosi. Soltanto una delle cinque persone a bordo è riuscita a uscire dalle lamiere sulle sue gambe, ma proprio in quel momento sopraggiungeva un tir che ha travolto e ucciso l'uomo. Gli altri quattro sono rimasti incastrati nella vettura capovolta ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre un ferito in condizioni gravissime e tre corpi senza vita. Le vittime sono tutte giovanissime.

Nell'auto, intestata a una persona di Acerra, sono stati trovati attrezzi per lo scasso e della refurtiva. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Rummo" di Benevento, dove si trova ricoverato. E' un rom di origini serbe e non appena sarà possibile gli agenti del commissariato di Telese Terme e della squadra mobile di Benevento cercheranno di interrogarlo per identificare gli altri 4 complici deceduti.

