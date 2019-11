Incinta, arriva in gravi condizioni all'ospedale di Bologna e muore

Indagini a Bologna dopo la morte di una ragazza di 24 anni, incinta, arrivata lo scorso 6 novembre, in gravi condizioni all'ospedale Maggiore, dove è deceduta poco dopo. Sulla vicenda sono in corso accertamenti della Squadra mobile di Bologna.

La giovane, residente in città e di origine moldava, per cause ancora da chiarire avrebbe subito un'interruzione di gravidanza. Nonostante i tentativi dei medici, è morta poco dopo il ricovero. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto avvenuto nelle sue ultime ore di vita.

