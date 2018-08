Incidenti stradali: tre braccianti stranieri morti nel Foggiano

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale che collega Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri nel foggiano. Le vittime sono cittadini stranieri a bordo di un furgoncino che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un camion carico di pomodori. Su furgoncino, stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale e dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, viaggiavano otto stranieri, tutti braccianti agricoli impiegati nelle campagne del foggiano.

