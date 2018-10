Pedone investito e ucciso da bus turistico nel centro di Roma

Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un bus turistico mentre attraversava via Cavour, non lontano dai Fori Imperiali. Alla guida del mezzo un 58enne, anche lui italiano. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava attraversando in compagnia della moglie, che è stata letteralmente sfiorata dal bus, restando illesa: il mezzo era appena ripartito dall'hotel Palatino dove era sceso un gruppo di turisti e l'impatto è avvenuto poche decine di metri più avanti, all'altezza delle strisce pedonali. Il conducente si è subito fermato ed è stato accompagato in ospedale per rilevare l'eventuale presenza di alcol e droghe nel sangue e nelle urine: i primi test hanno dato esito negativo. Il bus come da procedura è stato sequestrato e verrà sottoposto a perizia per verificarne l'efficienza.

