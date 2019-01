Camion travolge pattuglia della stradale, 3 morti sulla Messina-Catania

Polizia di Stato / Twitter La pattuglia della stradale travolta da un camion sulla autostrada Messina-Catania

Un gravissimo incidente, con tre vittime, si è verificato intorno alle 4 del mattino sull'autostrada A18 Messina-Catania all'altezza di Itala (Messina). Tra i morti anche un poliziotto, in servizio alla Polizia stradale: secondo quanto si apprende era lì per gestire un altro incidente. Ancora incerta dinamica. L'incidente si è verificato all'altezza del chilometro 13: secondo una prima ricostruzione, un camion per cause da accertare è finito contro alcune auto tra cui quella della Polizia.

Alle prime luci dell’alba un grave incidente su A18 Catania-Messina km 12. Una pattuglia #poliziastradale e il veicolo che stavano soccorrendo sono stati travolti

Un operatore è deceduto e l’altro è gravemente ferito, altre persone coinvolte

Tratto A18 chiuso, rilievi in corso pic.twitter.com/4TEEAF5Pw1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 15 gennaio 2019

Il Tir sarebbe piombato su un furgone proprio mentre l'equipaggio della pattuglia cercava di soccorrere l'autista di un camion fermo sulla corsia di emergenza.

