Incidente braccianti: 3 indagati da Procura di Larino

Primi indagati nell'inchiesta sull'incidente in cui sono morti 12 braccianti in provincia di Foggia. Nel registro degli indagati della Procura di Larino (Campobasso) sono state iscritte tre persone a vario titolo per sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita di manodopera. Si tratta di tre amministratori di un'azienda agricola presso lo quale avrebbero lavorato 7 dei 14 braccianti rimasti coinvolti nell'incidente avvenuto a Lesina (Foggia) e costato la vita a 12 di loro. Sulla vicenda sono in corso indagini della Procura di Larino nell'ipotesi di reati connessi alle condizioni di lavoro, e della Procura di Foggia sulla dinamica dell'incidente e su quanto accaduto nel foggiano.

