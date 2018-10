Incidente in Brianza: ai domiciliari la 21enne che ha investito i due marocchini, positiva all'alcol test

La ragazza di 21 anni che nella notte ha investito e ucciso in Brianza due giovani marocchini è stata arrestata dai carabinieri dopo che lei stessa è risultata positiva all'alcol test. La giovane, che dopo l'incidente era stata ricoverata in stato di choc in ospedale, si trova adesso agli arresti domiciliari nella sua casa di Ornago, in provincia di Monza Brianza.

