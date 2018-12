Incendio a Reggio Emilia: due morti e feriti, tra cui due bambini

Due persone sono morte e alcune sarebbero ferite a causa di un incendio sviluppatosi nella notte in uno stabile in via Turri a Reggio Emilia. Sul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri e decine di medici e sanitari: Tra i feriti vi sarebbero due bambini gravi. Ancora non si conoscono le cause del rogo: il fumo in pochi instanti ha invaso l'intera scala del palazzo, propagandosi all'interno di diversi appartamenti mentre le persone stavano già dormendo.

