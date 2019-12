Roma, incendio in appartamento a Ponte Milvio. Salvata una donna

Una donna è stata salvata dai vigili del fuoco nel corso di un intervento per l'incendio che si è sviluppato al secondo piano di uno stabile di tre in via Flaminia 466, nel quartiere romano di Ponte Milvio. Al momento, secondo quanto si apprende, non ci sarebbero feriti. Sul posto, oltre ai pompieri, i carabinieri di Roma Ponte Milvio. L'appartamento è stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dall'incendio.

A scopo precauzionale, secondo quanto si apprende, l'edificio è stato evacuato fino al termine dell'intervento. La proprietaria, una donna italiana di 40 anni, è stata portata all'esterno della casa da due squadre di vigili del fuoco, intervenute con un'autoscala, un'autobotte e il carro autoprotettori. La 40enne è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118.

