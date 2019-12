A Nettuno va a fuoco una palazzina, 48enne muore carbonizzato

Incendio questa notte alle tre in un appartamento al quarto piano di un palazzo nel comune di Nettuno. A perdere la vita un uomo italiano di 48 anni ritrovato carbonizzato dai vigili del fuoco arrivati per spegnere le fiamme. Ad intervenire due squadre di pompieri dotate di Carro autoprotettori e di un'autoscala. L'edificio è stato evacuato. Al momento, secondo quanto si apprende, l'appartamento è stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell'incendio.

Oltre al 48enne deceduto, sono due le persone soccorse e portate all'ospedale a causa del rogo. Entrambi sono stati soccorsi per aver inalato fumo.

