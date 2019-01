Incendi: brucia negozio di giocattoli di tre piani in Brianza

Un maxi incendio è scoppiato in un negozio di abbigliamento e articoli per l'infanzia su più piani a Varedo, in Brianza. Le fiamme sono scoppiate questa sera intorno alle 20 e sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con una ventina di automezzi. Tuttavia il rogo aveva già coinvolto la struttura fino all'ultimo piano, il terzo, e su ogni lato. Il negozio "La chiocciola" vendeva soprattutto giocattoli ed è stato completamente distrutto. Apprensione per i palazzi adiacenti. Alle 23 i pompieri sono riusciti a circoscrivere e controllare le fiamme, ma la combustione risulta ancora in corso: le operazioni di spegnimento andranno avanti anche nella notte

