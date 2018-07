Incendio in hotel, evacuati 100 turisti nel Bresciano

Il rogo sarebbe divampato da un corto circuito in cucina. Tanto è bastato all'hotel Piccolo Paradiso di Toscolano Maderno, in località Cecina, per piombare nel panico con il fumo dell'incendio che ha invaso le stanze della struttura. Da qui l'evacuazione di circa 100 persone, tra turisti e personale dell'albergo. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco non c'e' stato nessun ferito e nessun intossicato.

