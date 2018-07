Incendio in condominio a Brunico, morta una donna

Tragedia a Brunico in Alto Adige dove una donna è morta nell’incendio scoppiato questa mattina all’interno di un condominio in via San Lorenzo nei pressi di un complesso scolastico. Nell’incendio, scoppiato per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigli del fuoco e dei carabinieri, sono rimaste ferite in modo lieve anche sei persone. All’arrivo dei soccorritori per la donna non c’è stato nulla da fare.

