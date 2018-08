Incendio Bologna: Toninelli, raccordo A1-A14 riapre a metà ottobre

Foto: Vigili del Fuoco Incidente Bologna, Borgo Panigale, esplosione autocisterna

Anticipata la riapertura del raccordo A1-A14 coinvolto dall'incendio dell'autocisterna. Lo riferisce il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su Twitter. "Per fortuna - scrive - una prima buona notizia dopo la tragedia di Borgo Panigale. Avevamo previsto la riapertura del raccordo A1-A14 in 3-5 mesi. Autostrade per l'Italia comunica adesso che si dovrebbe tornare alla normalità entro metà ottobre, in circa 2 mesi. Avanti cosi'".

