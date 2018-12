Incendio in una casa nell'Aretino, morti 2 anziani

Tragico incendio in provincia di Arezzo con due morti e due feriti per le fiamme divampate nella notte in un appartamento una frazione di Monterchi. Intorno alle 5 del mattino le fiamme hanno avvolto l'abitazione della frazione di Padonchia per cause ancora da chiarire. Due anziani sono deceduti e due donne di 27 e 56 anni sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e trasferite all'ospedale di Sansepolcro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

