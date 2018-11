Incendio in abitazione a Sarnano, morti donna e figlio invalido

Una donna e suo figlio invalido sono morti nell'incendio della loro abitazione la scorsa notte a Sarnano (Macerata) in località Case Rosse. Rita Funari, 64 anni, è stata trovata dai carabinieri senza vita in un ripostiglio dove si era rifugiata per sfuggire alle fiamme. Il figlio, Emanuele Piersanti, 38 anni, era ancora vivo all'arrivo dei soccorritori del 118 ma i tentativi di rianimarlo non sono serviti. Nell'appartamento c'era anche Franco Piersanti, 68 anni, marito e padre delle vittime, portato in salvo dai vigili del fuoco e adesso ricoverato nell'ospedale di Macerata. Le sue condizioni non sono gravi. Secondo i primi rilievi, a innescare l'incendio sarebbe stato un divano che ha preso fuoco per il calore sprigionato dal camino lasciato acceso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata e Ascoli Piceno e i carabinieri di San Ginesio.

