Tutto da rifare su Alitalia. Le prime pagine dei giornali di oggi

Secondo il Corriere della Sera potrebbe anche scattare il pignoramento dei conti correnti per chi non paga le tasse come, per esempio, Imu e Tasi. Le nuove regole sono infatti contenute nella manovra che è in questi giorni in fase di approvazione in Parlamento, la quale che e ha già ricevuto un primo parere favorevole e positivo da parte dei vertici di Bruxelles. Il provvedimento sul pignoramento dei conti bancari ha come immediato obiettivo di rendere la riscossione più facile delle tasse locali per i Comuni. Il meccanismo non si applica invece alle multe. Intanto il premier Conte attacca Salvini sul fondo Salva-Stati. Mentre si blocca il salvataggio per Alitalia. Per la compagnia di bandiera si apre una fase complicata, sulla quale aleggia lo spettro dell'Ilva di Taranto. Mentre sulla fabbrica pugliese spunta una bozza di accordo.

CORRIERE DELLA SERA

Imu, stretta su chi non paga: pignoramenti possibili dai Comuni anche per la Tasi.

Alitalia tutto da rifare

LA REPUBBLICA

Alitalia, binario morto. Ferrovie si sfila: senza Atlantia impossibile rilevare la compagnia. Patuanelli prepara un'altra proroga

Fondo europeo salva-Stati, Di Maio chiede un rinvio. Conte potrebbe accettarlo per evitare il voto trappola

Zingaretti teme il caos M5S: così il governo rischia, intervenga Grillo



LA STAMPA

Si blocca il salvataggio Alitalia corre il rischio di fare la fine dell'Ilva

Manovra: i sindaci potrebbero pignorare i conti a chi non paga Imu e Tari

Salva-Stati: favorevole il Tesoro, ma Conte si oppone al via libera all'Ue



IL SOLE 24 ORE

Le spine del governo: Alitalia tutto da rifare e Ilva nel vicolo cieco

Il cda di Fs: mancano condizioni per il consorzio, la parola ai commissari

Ex Ilva, nel piano Conte scudo, Cig e partecipazione delle Spa pubbliche

Il gruppo indiano comunica di avere pagato al 100% i fornitori strategici italiani



IL MESSAGGERO

Caso Ilva, la bozza dell'accordo. Vertice riservato con Mittal al Mef. Memorandum in 4 punti: resta il nodo degli esuberi

Salva-Stati, sale lo scontro Conte-Salvini. Ma il Tesoro rassicura: non ci sono rischi in piu'

IL GIORNALE

SONO PURE LADRI

Emendamento choc: prelievi forzosi a chi non paga Imu e multe

Manovra, l'Ue non crede all'Italia: "Conti a rischio"

Forza Italia: "Non solo Ilva, oltre 200 crisi aziendali"



LIBERO QUOTIDIANO

Così la sinistra si aggrappa a suor Sardina

La monaca che ama banche e rifugiati fa la militante nelle piazze che odiano Salvini



IL FATTO QUOTIDIANO

"Così Marchionne si comprava i sindacati Usa. La General Motors fa causa al "racket" di Fca: "Sergio l'ideatore dell'attività fraudolenta. Tre ex dirigenti del gruppo hanno già confessato.



IL FOGLIO

Un supertestimone dice che il ricatto di Trump agli ucraini c'era

L'ambasciatore americano all'Unione europea demolisce le tesi difensive della Casa Bianca. "Quid pro quo? Si'" "Seguivamo i suoi ordini"

IL MATTINO

Ilva, il piano Tesoro-Mittal ma i capannoni sono vuoti

La bozza d'accordo: riconversione green, fondi per Taranto e scudo penale

L'azienda insiste sui 5 mila esuberi. Le foto dei commissari: riserve ai minimi



LA NAZIONE

Bufera per i conti correnti pignorati

Corsia veloce concessa ai Comuni per colpire i contribuenti morosi. Conte frena. Salvini: roba da Urss



IL TEMPO

Assalto ai conti correnti

Svolta sovietica dei rosso-gialli: il governo dà il via libera ai sindaci per pignorarci i risparmi

Ganasce se resti indietro con Imu e Tasi. Conte fa il vago, ma i tecnici del Senato lo smentiscono

