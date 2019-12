Titoli e aperture: la battaglia sull'Imu nella maggioranza sui quotidiani in edicola

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si schiera contro la stretta sull’Imu e l’emendamento sulle false prime case che è stata avanzata da Pd e M5S. Pronto anche un decreto che mette al riparo dall’aumento dell’Iva in caso ci fosse una crisi di governo. Nel frattempo spunta un asse Renzi-Salvini sulla legge elettorale.

Frenata del governo sull’Imu

Asse tra Renzi e Salvini perla nuova legge elettorale: sì al proporzionale

“Una grande alleanza per il lavoro”

Intervista al segretario Cgil: “Facciamo un progetto condiviso da esecutivo, imprese e sindacati per evitare che il Paese si sbricioli”

Tre i punti prioritari: occupazione, digitale e ambiente. Manovra, il ministro Gualtieri boccia la stretta sulle false prime case

Lo Stato dentro l’Ilva con Mittal, ecco il piano del governo

Scuole, scatta I'allarme per I'uso senza controllo delle tecnologie digitali

Parla il ministro Fioramonti: il cellularc? Come avere un'arma in tasca

Imu-Tasi al capolinea, attenti al saldo

Da verificare l’impatto sul conguaglio di eventuali delibere 2019 dei Comuni

Pensioni flessibili dopo Quota 100

Riparte il tavolo sulla previdenza: l'ipotesi di età variabili con possibili penalizzazioni

Manovra, dietrofront del Tesoro: salta la stretta sull'Imu. Sfida sugli asili nido gratis

BOMBE IN NOME DI GRETA

I centri sociali scatenano la guerriglia in Val di Susa: «La Torino-Lione è un delitto climatico». Così l’ambientalismo si colora di violenza

Pur di fuggire dall’Ilva ci offrono un miliardo

Arcelor Mittal pronta a tutto pur di lasciare un Paese dove l’economia è ostaggio di giudici, sindacati, grillini e gretini​

Salúni, congresso clandestino

L’ITALIA SPIEGATA CON JOVANOTTI

La musica come termometro della vita, la luna come antidoto alla nostalgia, la contaminazione come vaccino anti chiusura, l’ambientalismo come fotografia dei nuovi confini della libertà. E poi i talenti del futuro, i 700 mila in spiaggia e il nuovo disco. Un giorno da sballo con Lorenzo Jovanotti​

Maxi esodo, medici di base introvabili

L’inchiesta Sedicimila dottori persi entro il 2023. «L’Università forma solo specialisti, molti studi chiuderanno»

Crollo del ponte, ascoltato dai pm il manager delle rivelazioni

Il procuratore Cozzi: abbiamo parlato di sicurezza Prime 61 assunzioni per l’agenzia del ministero

