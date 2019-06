Arrestato di nuovo lo straniero che aveva palpeggiato una poliziotta

Lo straniero rilasciato dal giudice dopo aver palpeggiato ieri una poliziotta a Reggio Emilia è stato nuovamente arrestato in stazione, oggi, dove ha dato in escandescenze brandendo un bastone. Dopo aver molestato l'agente, l'uomo si era dato ad atti osceni ma il giudice aveva ritenuto l'accaduto "tenue" e disposto la scarcerazione. Trattandosi di cittadino comunitario, lo straniero non può essere espulso, pur avendo ricevuto l'invito a lasciare il Paese.

"Confermo la volontà di scrivere a Conte e Bonafede - ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Salvini - per capire come è stato possibile rilasciare una persona che aggredisce una agente in un ufficio di Polizia e poi fa dell'autoerotismo. È grave, ed è incredibile quanto successo poche ore fa. Non possiamo permetterci di avere per le nostre strade simili personaggi".

