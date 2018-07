 Il barcone con 450 migranti entra in acque Sar italiane, ora si dirige verso Lampedusa

Il barcone con 450 migranti a bordo, segnalato in acque Sar maltesi, è entrato ora nella Sar italiana. A quanto si apprende da fonti del Viminale, inizialmente stava navigando a una velocità di 7-8 nodi in direzione della costa siciliana, verso Agrigento o Siracusa, ma ha da poco corretto la rotta verso Lampedusa. Si tratta di un barcone in ferro di circa 20 metri, partito dalla Libia, probabilmente da Zuara.

