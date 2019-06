La Stradale ha fermato David Hasselhoff, ma senza Supercar

Instagram David Hasselhoff con gli agenti della Stradale che lo hanno fermato

Quando gli agenti della Stradale lo hanno fermato sulla A21 hanno avuto una bella sorpresa: anche se non si trattava della mitica 'KITT', al volante c'era David Hasselhoff - protagonista di 'Supercar', ma anche di 'Baywatch' - impegnato in una gara automobilistica non competitiva di beneficenza.

L'attore statunitense, incappato in un normale controllo, è stato fatto ripartire per evitare di compromettere la gara. Hasselhoff ha immortalato il momento sul proprio profilo Instagram: "Mi hanno trascinato fuori ma volevano una foto con quello che hanno detto essere 'il loro eroe': la vita è bella".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.