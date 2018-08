Una burrasca ha affondato lo yacht su cui era Guida Meda

ANTONIO MASIELLO / NURPHOTO

Guido Meda di Sky Sport

Una burrasca improvvisa ha affondato in pochi minuti lo yacht su cui si trovava il giornalista sportivo Guido Meda con figli e amici a Cala Monella nell'isola del Giglio. Una brutta avventura che il cronista ha raccontato alla Nazione.

Raffiche di vento che hanno raggiunto i trenta nodi e che hanno messo in seria difficoltà le molte imbarcazioni che si trovavano fuori rada.

Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode che da riva ci hanno visto affondare tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. Se non fosse stato per loro... — guido meda (@guidomeda) 20 agosto 2018

Tra queste lo barca di undici metri su cui si trovavano in 9 persone, tra cui cinque bambini. "E’ arrivata una tempesta, rapidamente", ha raccontato il direttore della redazione motori di Sky "Ci siamo trovati in mezzo e purtroppo la barca è andata giù. Per fortuna siamo tutti salvi e questo è ciò che conta davvero". Hanno davvero temuto il peggio.

Anche quattrocento turisti avrebbero dovuto lasciare il Giglio a bordo di due imbarcazioni della Blue Navy, la Ulisses e l’Adriatic Princess II, ma la violenta burrasca non ha permesso alle due imbarcazioni di lasciare il porto del Giglio. Una delle due è stata sbattuta contro la banchina e danneggiata al punto da non poter riprendere il mare.

