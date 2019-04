Anche il Guardian rende omaggio al ragazzo di Torre Maura

Anche il quotidiano britannico The Guardian rende omaggio a Simone, il 15enne di Torre Maura che ha reagito civilmente alle proteste dei militanti di Casapound, contro l'arrivo di 70 persone di etnia rom nel centro di accoglienza comunale di via dei Codirossoni, a Roma. Il Guardian sottolinea come il video del ragazzo che difende le minoranze sia diventato virale sui social media e come alcuni lo abbiano descritto come "il nuovo eroe della sinistra".

Simone ha osservato come non sia giusto convogliare la rabbia e la frustrazione dei romani dimenticati contro una minoranza debole, sperando magari che si trasformino in voti. "Il numero delle aggressioni a sfondo razzista è fortemente aumentato in Italia - scrive il Guardian - triplicando tra il 2017 e il 2018, quando la Lega ha formato la coalizione di governo con l'anti-establishment M5s".

