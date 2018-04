Il Guardian inserisce Sanremo tra le 12 città costiere più belle d'Europa, ma sbaglia foto

Il Guardian ha pubblicato una lista delle 12 migliori città balneari del sud Europa, e per l’Italia tra le più belle spiagge viene premiata Sanremo, insieme a Sciacca. Ma la felicità dei cittadini della località ligure è stata smorzata dalla foto pubblicata dal giornale, che sbaglia e pubblica una foto di Mentone, città della riviera francese. Costringendo addirittura il sindaco, Alberto Biancheri, a chiedere con un tweet al giornale britannico di cambiarla. Bianchieri si rivolge direttamente alla giornalista del ‘The Guardian’ Carolyn Boyd, chiedendole di sostituire la foto del panorama di Mentone, con un’altra immagine suggerita da lui stesso: “Cara Carolyn Boyd - scrive Biancheri - sono davvero contento per la tua fantastica recensione sulla nostra città. Solo una piccola richiesta: è possibile cambiare l'immagine usata (è Mentone) con questa? Grazie mille. Sei sempre il benvenuto a Sanremo”.

Dear @carolynboyd it's the mayor of #Sanremo. I'm really pleased for your great review about our town in @guardian Just a little request: is it possible to change the used image (it's Menton) with this one? Thank you very much. You are always welcome in Sanremo :) pic.twitter.com/uJ33y00kvG — Alberto Biancheri (@A_Biancheri) 30 aprile 2018

La giornalista del Guardian ha anche risposto al tweet, promettendo di avvertire la redazione "Viaggi" del quotidiano. Ma al momento la foto suggerita da Bianchieri non è ancora stata inserita.

Glad you like it (though I wrote only the Sète part)! Best to ask the guys on the travel desk @GuardianTravel @AndyPietra @Jane_Dunford — Carolyn Boyd (@carolynboyd) 30 aprile 2018

Non è la prima volta che Mentone è scambiata per Sanremo. Come ricorda Il Secolo XIX, “nella primavera di tre anni fa, “Wonderful Expo 2015”, il portale ufficiale online dedicato alle destinazioni della manifestazione milanese, aveva pubblicato l’immagine della cittadina dei limoni su Twitter, commentando ‘Vista panoramica di Sanremo’”. Un anno fa invece, “era caduto anche il Casinò della città dei fiori, sul proprio profilo Facebook. Sempre con la stessa immagine”.

E a inciampare in quella foto anche Google: “nel digitare il nome di Sanremo, compariva nuovamente lo scatto incriminato. Si è poi appurato che si era trattato di un errore di archiviazione di un sito di fotografia”. Rimane il mistero di come sia sempre quello stesso panorama di Mentone ad essere usato per raffigurare la città dei fiori, commenta il quotidiano genovese: “va bene la buona fede, ma un po’ di attenzione in più, i sanremesi, la gradirebbero”.

Nell’articolo del Guardian, Sanremo “viene messa in luce per le sue strade ricche di fiori, e viene considerata la Montecarlo d'Italia, con un casinò del 1905 ma con prezzi più abbordabili. Popolare tra le famiglie, nell’articolo si parla delle spiagge a pagamento e libere. Posto l’accento anche sul filobus e sull’arenile dei Tre Ponti, oltre allo splendido centro storico” (Sanremonews).

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it