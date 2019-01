La base del M5s non sembra aver preso bene la svolta di Grillo sulla scienza

Raffaele Verderese / AGF Beppe Grillo (AGF)

Non è un caso se il commento che ha ricevuto più reazioni al post su Facebook dove Beppe Grillo annuncia di aver condiviso il documento a favore della scienza e contro la pseudo scienza recita: “Chi è qui per leggere solo i commenti?”. Lo scrive Vincenzo M. che aggiunge al testo un emoji con una cesta di pop corn, simbolo nel linguaggio dei social di essere lì giusto per godersi lo spettacolo. E in effetti la reazione del popolo 'grillino' un po’ lo è.

Il cofondatore e garante del Movimento 5 stelle è stato preso di mira da simpatizzanti del M5s, fan, novax sulle sue pagine social in queste ore. Per fare un esempio, facendo una selezione in base al numero di reazioni ottenute, a parte quello dell’utente dei popcorn, i commenti sembrano tutti dello stesso tenore. A spulciare i profili di chi ha commentato, ci si accorge che in effetti sembrano aver in passato abbracciato alcune delle battaglie del Movimento, condividendone post sul "No" al referendum costituzionale del 2017 o sul reddito di cittadinanza, oppure presentano foto profilo con i layer del Movimento (simbolo, hashtag, battaglie politiche). Insomma, non sembrano utenti finti, o che facciano critiche dissimulando simpatie passate per il comico genovese. Ad ogni modo, questi i più 'apprezzati' su Facebook:

Basta con tutti questi attacchi a Beppe, il movimento prima era all opposizione e poteva essere contro tutti adesso é al governo e quindi ci si allinea, poi in fondo mica hanno salvato una banca. (Francesco G.)

Sei l'artefice del più bieco e vile comportamento umano il TRADIMENTO, grazie per esserti rivelato questa è la fine politica tua e dei 5 stelle. (Roberto P).

Ma anche:

Sono qui solo per leggere i commenti, e mi sto divertendo da matti. (Francesco T.)

Ora so chi sei. E mi dispiace molto per te. (Andrea T.)

Avete tradito gli elettori del M5s. Ci avevate promesso di abolire i vaccini e invece adesso ce li volete iniettare con forza. Bel voltagabbana! Per me potete sparire dalla Storia, voterò PD alle prossime elezioni solo per farvi un torto! (Eusebio P.)

Che vergogna .Prima del 4 marzo avete battagliato per la 119, accusato il pd di aver votato una legge incostituzionale , in campagna avevate promesso di abrogare la 119 e oggi firmate il patto con Renzi e Burioni. Nessuno è anti vaccinista, esistono però concetti come la libertà di scelta e il rispetto del consenso informato che sono alla base di ogni stato moderno. Nessuno stato moderno ha obblighi e ricatti per l’iscrizione scolastica. Firmando questo patto avete finalmente dimostrato di essere l’incarnazione del Pd, piegati alle lobby . (Valerio C.)

Con meno reazioni, ma sono presenti anche commenti di critica a chi critica il cofondatore del Movimento. Ma la lista dei più ‘apprezzati’ in termini di like restano quelli scettici o di critica. Difficile però darne una valenza statistica.

Il più grande INGANNO di tutti i tempi voglio il rimborso del biglietto del suo spettacolo fatto a Bologna RESET dove parlava dei vaccini e dei virus INOCULATI. Gli Italiani si augurano di tornare alle urne subito. (Vittorio P.)

Stavolta il vaffanculo è tutto per te. E vedrai quello che ti riserveranno gli elettori... (Andrea V.)

Questo Grillo qui? https://www.youtube.com/watch?v=xemA2zX7y7w Lei è la stessa persona di questo video? (Leonardo D.F.)

La scienza nn è autonoma, è fatta di studi e ricerche, nn darò mai il mio consenso a che diventi una dittatura decisa da pochi, nn farò mai parte di questo stato, mi dissocio totalmente dall'imposizione di assoggettarsi a regole decise da entità inesistenti come la scienza, mi oppongo fate schifo, fai schifo. (Marina B.)

Vi ho votato. Votato! Accienti (accidenti, ndr) a me e quando vi ho votato... E con me tutta la mia famiglia. Vergogna. (Elena M.)

La selezione dei commenti con più 'impression' è stata fatta alle 15 del 10 dicembre. Per forza di cose questa 'classifica' sarà destinata a cambiare nelle prossime ore, o giorni.

