Per Grillo il Pandoro è come il Pd, il M5s più come un panettone

(Afp) Panettone

"Tra panettone e pandoro preferisco il primo tutta la vita, perché il pandoro, diciamolo, è senz'anima secondo me. Un po' come il Pd... sì, senza sostanza. Che quando lo mangi ti rimane un po' pesante...". Le parole del ministro della Salute Giulia Grillo, ospite della trasmissione radiofonica "Un giorno da Pecora" su Rai Radio 1, secondo cui tra l'altro "il panettone è più simile al M5S, è più saporito...", hanno scatenato le polemiche, soprattutto, come ovvio, dal Nord: il sottosegretario alla P.A.

Mattia Fantinati, veronese, peraltro compagno di partito della Grillo, ha replicato su Twitter: "Cara Giulia, avrai mangiato qualche pandoro tarocco, ma non ti preoccupare. Quando verrai a Verona saremo felicissimi di farti assaggiare l'originale che ci invidia tutto il mondo!". Pronta la replica del ministro: "Non vedo l'ora di cambiare idea. E comunque, pandoro o panettone purché sia sempre #madeinitaly".

Cara Giulia, avrai mangiato qualche #pandoro tarocco, ma non ti preoccupare. Quando verrai a #Verona saremo felicissimi di farti assaggiare l'originale che ci invidia tutto il mondo!#Grillo pic.twitter.com/Ds2fstH6fg — Mattia Fantinati (@MFantinati) 20 dicembre 2018

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it