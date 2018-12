Grecia: bomba incendiaria davanti a una chiesa, poliziotto ferito

Un ordigno incendiario artigianale è esploso davanti a una chiesa nel quartiere elegante di Kolonaki, nel centro di Atene, ferendo leggermente un agente di polizia. Lo scoppio è avvenuto alle 6,10 ora italiana mentre l'ufficiale di polizia stava esaminando un pacchetto "sospetto" di fronte alla chiesa di Saint-Denis su una delle strade principali del quartiere di Kolonaki, ha spiegato la polizia.

Il poliziotto è stato ricoverato in ospedale con ferite minori mentre il quartiere veniva isolato dalla polizia anti-terrorismo. Non c'è stata nessuna rivendicazione per questo attacco, la polizia è sulla pista che porta a movimenti di estrema sinistra o anarchici. Attacchi contro istituzioni pubbliche, radio e televisione, banche o rappresentanze diplomatiche attribuiti a questi movimenti si sono registrati in Grecia negli ultimi anni.

Dieci giorni fa, una bomba fatta in casa è esplosa di fronte al gruppo dei media Skai alla periferia di Atene causando danni significativi. L'attacco non è stato rivendicato per il momento.