:Michele Lapini / NurPhoto

Il Pride di Bologna del 2015

Articolo aggiornato alle 22,44 con titolo cambiato. Ci scusiamo con quanti si sono sentiti offesi da quello precedente

Il maltempo ha fermato il Pride di Bologna. "Non eravamo ancora partiti, c'è stato un fuggi fuggi generale verso i portici di Santo Stefano, mi è arrivato un grosso chicco in testa, sono scappata": è il racconto di Valentina, uno dei partecipanti alla manifestazione dell'orgoglio Lgtb, in partenza dai giardini Margherita. Alcuni partecipanti sarebbero rimasti feriti.

La grandine, preceduta da una pioggia battente e accompagnata da un fortissimo vento, si è abbattuta con grande violenza sulla città, dove i grossi chicchi bianchi caduti hanno 'imbiancato' i giardini pubblici, danneggiando le auto in sosta. In tilt il centralino dei vigili del fuoco di Bologna, subissato dalle chiamate.

Violenta grandinata anche su Modena, dove 30 persone si sono rivolte per contusioni ai Pronto Soccorso. Quindici persone, tutti codici verdi, sono state medicate al PS dell'Ospedale Civile di Baggiovara. Altre 15 persone, 12 codici verdi e 3 codici gialli, si sono invece recate al pronto soccorso del Policlinico di Modena. Tra loro anche un malore e una persona coinvolta in in un incidente stradale a causa della bomba di acqua e grandine. Nessuno dei feriti e' grave e, dopo le cure del caso, verranno presumibilmente dimessi.



Vai all'articolo…