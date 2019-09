Le notizie di oggi (ore 11,30)

ANDREAS SOLARO / AFP La firma del Premier, Giuseppe Conte

IL CONTE-BIS HA GIURATO, E' GENTILONI IL CANDIDATO ITALIANO ALLA COMMISSIONE UE

Al Quirinale i 21 ministri del nuovo governo giallorosso che ora e' ufficialmente in carica. In giornata il primo Consiglio dei ministri: sul tavolo la designazione dell'ex premier a candidato italiano al ruolo di commissario Ue, comunicata ieri sera da Conte a von der Leyen. Lunedì fiducia alla Camera, martedì al Senato.

DI MAIO: PRONTI A DARE IL MASSIMO PER IL PAESE

Zingaretti: ora cambiamo l'Italia. La ministra De Micheli: ce la metteremo tutta per essere all'altezza.

SALVINI NON MOLLA, OPPOSIZIONE IN AULA E IN PIAZZA

Il capo leghista: primo governo che nasce a Bruxelles, manifesteremo a Pontida domenica 15 settembre e a Roma sabato 19 ottobre.

TIMMERMANS PROMUOVE IL GOVERNO GIALLOROSSO: E' UN BENE PER L'EUROPA

Il vicepresidente della Commissione Ue: linea pro-Bruxelles per trovare soluzioni comuni con gli altri Stati membri. Commenti positivi dalla stampa estera. Mercati ottimisti: lo spread a 148 punti. Piazza Affari in rialzo.

GERMANIA: È SEMPRE PIÙ CRISI, GIÙ A LUGLIO GLI ORDINI ALL'INDUSTRIA

Flessione oltre le attese: -2,7% da giugno. Su Base annua il calo è stato del 5,6%.

DAZI: PROSSIMO ROUND DI NEGOZIATI USA-CINA A OTTOBRE A WASHINGTON

Sarà il tredicesimo incontro per porre fine alla disputa tariffaria in corso tra le due grandi economie. Balzo delle borse asiatiche: Tokyo in rialzo di oltre il 2%.

BREXIT: JOHNSON SCONFITTO AI COMUNI, OGGI LA LEGGE ANTI NO-DEAL DAI LORD

Doppia batosta per il premier: a Westminster passa il provvedimento con 327 voti contro 299 e viene respinta la sua mozione che chiedeva le elezioni anticipate.

ATTACCO TALEBANO A KABUL, COLPITO IL QUARTIER GENERALE NATO

L'attentato a Shah Darak, cinque morti.

L'URAGANO DORIAN VERSO LA FLORIDA, ALLE BAHAMAS LASCIA ALMENO 20 MORTI

Secondo le stime Onu almeno 70 mila persone hanno bisogno di assistenza urgente.

PAPA: L'ACCORDO IN MOZAMBICO È UNA PIETRA MILIARE SULLA VIA DELLA PACE

Il Pontefice alla sua prima tappa in Africa: oggi l'incontro con il presidente Nyusi.

XYLELLA: LA CORTE UE BOCCIA L'ITALIA, NON HA ATTUATO MISURE CONTRO RITARDI IN MONITORAGGI E ABBATTIMENTO DEGLI OLIVI

Accolto il ricorso della Commissione europea.

