Le notizie del giorno (ore 13,30)

GOVERNO AL BIVIO: LA LEGA "CAMBIO IN FRETTA O SI VA ALLE URNE", CONTE DA MATTARELLA

Clima rovente dopo la spaccatura della maggioranza sulla Tav al Senato. Il premier sale al Quirinale per riferire, un'ora di colloquio. Salvini: non mi interessano le poltrone, se non si fanno le cose la parola torna al popolo. Di Maio annulla gli impegni e vede i capigruppo: stanco del dibattito sulle poltrone. Poi ricorda la riforma dei parlamentari calendarizzata al 9 settembre: noi le poltrone le tagliamo. Toninelli resiste: non andare avanti vuol dire tradire il mandato. Opposizioni all'attacco: Gelmini: voto unica via.

BCE: L'ECONOMIA EUROPEA LANGUE PER I RISCHI DAI DAZI, PRONTI AD AGIRE

La banca centrale nel bollettino mensile parla di prospettive di crescita in Eurozona orientate al ribasso per effetto dello scenario geopolitico e delle minacce di protezionismo: allo studio misure su tassi e QE. L'istituto loda le politiche fiscali di Italia e Francia: hanno aumentato il potere di acquisto. Le borse riprendono fiato. Il Mib avanza dello 0,7%.

RUSSIA: ESPLOSIONE NELLA BASE DEI SOTTOMARINI ATOMICI, DUE MORTI

È successo a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord del Paese, durante il test di un motore di un jet a combustibile liquido. Il ministero della Difesa rassicura: il livello delle radiazioni è normale.

ALLARME ONU SUL CLIMA: IL CAMBIAMENTO AUMENTERÀ FAME E MIGRAZIONI

Presentato un rapporto a Ginevra: servono azioni "a breve termine" contro degrado del suolo, rifiuti alimentari ed emissioni di gas a effetto serra nel settore agricolo.

POLVERIERA KASHMIR: INDIA "LA REVOCA DELLO STATUS È UN AFFARE INTERNO", MODI PARLA ALLA NAZIONE

Atteso il discorso in tv del presidente indiano dopo la crisi innescata dalla decisione di Delhi e la reazione di Islamabad di bloccare le relazioni commerciali.

MARCINELLE: MATTARELLA "GARANTIRE LA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI"

Il capo di Stato a 63 anni dalla tragedia nella miniera di carbone in Belgio dove morirono 262 operai, 136 italiani.

ULTRÀ UCCISO: MORRA "UNA VERA E PROPRIA ESECUZIONE MAFIOSA"

Il presidente dell'Antimafia interviene sulla morte di Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik': la criminalità ha affondato le radici a Roma, aumentare la pressione sui clan storici. Oggi l'autopsia.

SCOMMESSE ONLINE: SOCIETÀ MALTESE EVADE 4 MILIARDI, LA SCOPERTA A REGGIO CALABRIA

L'accertamento della Guardia di Finanza e' relativo agli anni d'imposta 2015 e 2016.

