Le notizie di oggi (ore 23,30)

CONTE BIS: TRATTATIVA SERRATA PD-M5S PER PREMIER E MINISTRI, TRA I NODI DA SCIOGLIERE VIMINALE, DIFESA ED ECONOMIA

Ore decisive per un accordo di governo tra dem e 5 Stelle. Zingaretti e Di Maio si vedono prima per mezz'ora. In corso il secondo incontro a Palazzo Chigi tra Di Maio, Zingaretti, Orlando e Conte, rientrato dal G7 di Biarritz. Da domani al via le consultazioni al Quirinale: alle 16:00 parte la due giorni di colloqui del Colle, il clou sarà mercoledì quando Mattarella riceverà Pd, Lega e M5s.

M5S DEFINISCE LA LINEA, SI VA VERSO IL VOTO SU ROUSSEAU

Il tempo stringe ma il Movimento pensa di condividere le sue scelte con gli attivisti online. Domani l'assemblea dei gruppi parlamentari con Di Maio.

SALVINI ALL'ATTACCO: CLASSICO RIBALTONE ALL'ITALIANA

Il leader della Lega convoca una conferenza stampa e non risparmia i colpi: "Non è il governo di ampio respiro che chiede il Colle, sono le poltrone l'unico collante. Chi svende la sovranità del Paese lo spiegherà agli italiani".

ALITALIA PRIMO NODO SUL TAVOLO DEL NUOVO GOVERNO

I commissari straordinari convocano i sindacati mercoledì 28 per un incontro informale. Preoccupa la posizione di Delta, ancora non chiara. Il 15 settembre scade il termine per la presentazione dell'offerta della cordata della compagnia Usa, con Fs, Atlantia e Mef.

G7 UNITO SULL'IRAN: MACRON AVVICINA TRUMP E ROHANI

Dopo le tensioni, il leader francese chiude il summit di Biarritz tra le lodi del presidente americano: grandissimo successo. Il presidente Usa e quello iraniano aprono a un prossimo incontro. Nel comunicato finale i Sette concordano che Teheran debba rispettare i propri obblighi sul nucleare.

DAZI: SI ALLENTANO LE TENSIONI USA-CINA, BORSE RESPIRANO

Trump fa sapere che Pechino "vuole l'accordo a ogni costo". Wall Street chiude positiva, con il Dj a +1,07% e il Nasdaq a +1,32%.

SCONTRO BOLSONARO-MACRON SULL'AMAZZONIA: SI MUOVONO I 'VIP', DI CAPRIO DONA 5 MILIONI DI DOLLARI

Tensione diplomatica tra Brasile e Francia per le 'offese' del presidente brasiliano a Brigitte Macron. Dal G7 la promessa di 20 milioni di euro. Parmitano twitta le foto del disastro ambientale dallo spazio.

LA PROTESTA DEI NAVIGATOR, SCIOPERO DELLA FAME IN CAMPANIA

Mancata la firma della convenzione tra Regione e Anpal.

CATTURATO IL DETENUTO EVASO DAL CARCERE DI POGGIOREALE

Robert Lisowski, il polacco di 32 anni che domenica e' scappato di prigione calandosi con il vecchio sistema delle lenzuola annodate, è stato preso dalla Polizia a corso Garibaldi, a Napoli.

CALCIO: INTER BATTE LECCE 4-0, BUONA LA PRIMA PER CONTE

Partono bene i nerazzurri e ottimo debutto per il nuovo tecnico a San Siro con i bei gol di Brozovic, Sensi e Candreva e il 'graffio' di Romelu Lukaku al debutto, proprio sotto la curva Nord.

