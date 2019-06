Giovane ripescato dal Po a Torino: è la seconda vittima in due giorni

Stefano Guidi / AGF



I vigili del fuoco di Torino hanno ripescato dal Po un giovane di cui ancora non si conoscono le generalità: è la seconda vittima in due giorni. torino

La polizia sta cercando di accertare se possa trattarsi del 28enne scomparso da 4-5 giorni, amico del 29enne ripescato ieri dal fiume. I due amici si erano dati appuntamento a Torino, dove sarebbero arrivati il 28 maggio. In città hanno alloggiato in un b&b ma non è ancora chiaro quale fosse il motivo dell'incontro. La vittima di ieri, originaria delle Bahamas, proveniva dall'Austria, Paese che gli ha rilasciato un regolare permesso di soggiorno. Sul corpo non presentava segni di violenza, a parte una ferita alla testa compatibile con una caduta.

