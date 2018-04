Giornalismo, tra i vincitori del Premio Ischia anche Leosini, Pizzul e Borrometi

Foto: Beata Zawrzel / NurPhoto Il giornalista slovacco Jan Kuciak e alla sua fidanzata Martina Kusnirova

Il sito slovacco Aktuality.sk vince la 39ma edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo per le inchieste del fotoreporter Jàn Kuciak, ucciso a febbraio, che hanno portato alla luce le attività della criminalità organizzata italiana in Slovacchia, rivelando i contatti del premier Fico, costretto poi alle dimissioni, con personaggi legati alla 'ndrangheta.

Il Premio Ischia per il "giornalismo dei diritti umani" è stato assegnato a Zina Hamu, ragazza yazida di 18 anni, sfuggita alle persecuzioni all'Isis che partecipa al progetto Unicef per diventare fotoreporter. Franca Leosini, conduttrice di 'Storie Maledette' è la giornalista dell'anno per la televisione, Stefano Cappellini caporedattore di Repubblica è il vincitore per la carta stampata mentre a Bruno Pizzul è stato assegnato il premio per il giornalismo sportivo.

Bruno Pizzul (Agf)

Un riconoscimento speciale, inoltre, è stato andato a Paolo Borrometi, direttore del sito 'La Spia' e giornalista dell'Agi, attualmente sotto scorta per le minacce ricevute dalla mafia in Sicilia. Lo ha deciso la giuria riunita ieri alla Terrazza Borromini di Roma, presieduta da Clemente Mimun, è composta dagli editori: Roberto Amodei, Urbano Cairo, Fedele Confalonieri, Giuseppe Marra, Edoardo Montefusco, Andrea Riffeser e dai giornalisti Maurizio Abet, Andrea Abodi, Giulio Anselmi, Alessandro Barbano, Lucio Brunelli, Luigi Contu, Maurizio Costanzo, Enzo d'Errico, Carlo Gambalonga, Riccardo Luna, Enrico Mentana, Giovanni Minoli, Mario Orfeo, Maarten van Aalderen, Sarah Varetto e Carlo Verna.

Paolo Borrometi

La cerimonia di consegna del Premio Ischia si terrà a Lacco Ameno Venerdì 8 e Sabato 9 giugno. Media partner della manifestazione Rai News 24, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Campania, della Camera di Commercio di Napoli e con il contributo di Aci e dell'Istituto di Credito Sportivo.

