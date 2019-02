Un gatto trafitto da un freccia salvato dai medici, indagini nel Bergamasco

Carabinieri Carabinieri

Hanno mirato a un gatto con una balestra in un gioco assurdo. È successo a Seriate (Bergamo) dove un gruppo di veterinari è riuscito comunque a salvare l'animale e denunciato l'accaduto ai carabinieri. Secondo quanto raccontato dai veterinari, ieri mattina nel loro studio di Seriate si è presentato un signore che aveva trovato nel suo giardino di casa un gatto trafitto da una freccia di balestra. Dopo una delicata operazione i medici veterinari sono riusciti a rimuovere la freccia e salvare il gatto, che rimarrà qualche giorno alla Clinica Veterinaria Villa Francesca di Seriate. Il micio è stato già adottato dall'uomo che l'ha ritrovato in giardino. I carabinieri indagano per risalire ai responsabili del cruento gioco.

