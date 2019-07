Incendio a Gallipoli, trovato cadavere

È stato trovato un cadavere, a Gallipoli, nell'area dove oggi pomeriggio è scoppiato un incendio. Al momento sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per risalire all'identità della persona. Il rogo ha interessato un'ampia zona all'interno del Parco naturale regionale di Punta Pizzo, dove sono andati in fumo un pezzo di pineta e la vegetazione che ricopre le dune.

