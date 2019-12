I funerali di Gaia e Camilla investite a Corso Francia saranno venerdì 27 dicembre

Agf

Sono fissati per venerdì 27 dicembre alle 10.30 presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in via Flaminia Vecchia, i funerali di Gaia e Camilla, le due 16enni investite e uccise nella notte tra sabato e domenica scorsi a Corso Francia, a ridosso del quartiere romano di Ponte Milvio. Per l'omicidio stradale risulta indagato il 20enne Pietro Genovese.

