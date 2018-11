Uomo si dà fuoco nel Catanese, è gravissimo

E' stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Cannizzaro" di Catania, con ustioni in grande parte del corpo, un uomo di 58 anni che, ad Acicatena, si è dato fuoco dopo essersi cosparso di liquido infiammabile. Intorno alle 14,30 è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale su richiesta del 118. All'arrivo dei pompieri l'uomo è stato trovato agonizzante e in stato di incoscienza, riverso sul cortile di via IV Novembre.

