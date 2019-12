Milano, una brusca frenata della metro ha causato 15 feriti

Si chiude con 15 persone coinvolte il bilancio della brusca frenata in metropolitana che è avvenuta questa sera intorno alle 18. Secondo fonti dell'Areu, 8 persone sono state soccorse sul posto e non necessitavano di ricovero. Altre 7, invece, sono state portate in pronto soccorso per precauzione ma non erano in condizioni preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, mentre il personale dell'Atm ha invitato i passeggeri a uscire dalla stazione. La circolazione, inizialmente sospesa nel tratto tra le stazioni Duomo e Palestro, è poi adesso ripresa regolarmente anche in direzione Sesto San Giovanni.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it